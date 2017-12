La prima maglia dell'Inter per l'attuale stagione ha segnato un punto di svolta rispetto al passato con l'abbandono della simmetria nelle righe nerazzurre in favore di tre larghezze differenti. Una maglia che è piaciuta ai tifosi, ma che non dovrebbe avere seguito nella prossima annata.



Come sempre è il noto sito Footy Headlines a svelare in anteprima il design della nuova prima divisa delI'nter in vista della prossima stagione. Una divisa che torna classica, con le strisce nerazzurre che tornano simmetriche e il logo pirelli che si tinge di oro insieme al baffo della Nike. Particolare è invece il patchwork sulle strisce nerazzurre con rombi riempiti da strisce verticali che si intravedono e sfumati da sotto lo stemma fino a fine maglia. Ecco le foto nella gallery.