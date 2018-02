Tra Pinamonti e Colidio alla fine gode è Odgaard. Si è tanto parlato sia della punta argentina che di quella italiana, ma a salvare l'Inter dall'eliminazione contro lo Spartak è stato il danese, che alzatosi dalla panchina ha letteralmente cambiato le sorti di un match ormai indirizzato al peggio. Tra i tre Jens Odgaard è quello meno apprezzato dal punto di vista mediatico, mentre dal punto di vista tecnico è probabilmente il più dotato. Non è costato 8 milioni come Colidio e non è un prodotto del vivaio nerazzurro, ma Odgaard non ha niente da invidiare a nessuno dei due, anzi... Lo sanno bene anche Bruno Conti e Pantaleo Corvino, bruciati sul filo di lana da Piero Ausilio, che con un'offerta da 1,5 milioni di euro è riuscito a strapparlo alla concorrenza.

UNA CONSIDERAZIONE DA FARE - Un grande affare per la società di corso Vittorio Emanuele, dato che la cifra tecnica del calciatore ha già portato il suo cartellino a ben altre valutazioni. Ma adesso la considerazione che spetterà all'Inter è un'altra: forse è il caso di farlo allenare con insistenza con la prima squadra? I nerazzurri stanno insistendo con Pinamonti, che però nell'ultimo giorno di mercato era stato virtualmente ceduto al Sassuolo (solo il rifiuto del calciatore ha bloccato la trattativa), ma ad oggi Odggard sembra quello con maggiori margini di miglioramento rispetto a Colidio e lo stesso Pinamonti.