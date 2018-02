Come si legge sul Corriere della Sera in edicola oggi, all'interno dello spogliatoio nerazzurro la temperatura si è alzata a livelli di guardia. A Ferrara, durante la partita con la Spal, si è visto più volte Icardi sbraitare con Perisic e Brozovic, cose di campo, ma a fine partita ci sarebbe stato un confronto tra i tre. Icardi li aveva già indirettamente chiamati in causa dopo il pareggio di Firenze ("In allenamento non si lotta più, serve sacrificio"), una frase indirizzata ai due croati più che ad altri. Lo screzio si è allargato sui social network: Icardi ha smesso di seguire Brozovic e Perisic non è più amico di Icardi.