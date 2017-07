L'Inter si muove sul mercato e anche se senza fretta sta provando a regalare a Luciano Spalletti una squadra competitiva in ogni reparto. Il club nerazzurro che è già partito per il ritiro di Riscone di Brunico, vedrà presto la chiusura dell'affare Borja Valero con la Fiorentina, ma ha in serbo almeno un altro grande colpo che possa far sognare i tifosi.



TENTATIVO PER SANCHEZ - Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'Inter è pronta a fare un tentativo per Alexis Sanchez. L'attaccante cileno è in scadenza 30 giugno 2018 con l'Arsenal e non sta trovando l'accordo nè per rinnovare, nè per approdare al Bayern Monaco, unico vero club ad aver sondato il terreno per lui. L'Arsenal non vuole cederlo al Manchester City e allora l'Inter si sta inserendo in extremis per provare garantire a Spalletti il colpo che possa far sognare i tifosi.



RISPUNTA BERARDI - Più concreta, invece la pista che porta a Domenico Berardi. I contatti fra Sassuolo e Roma non hanno portato frutti e l'agente del giocatore sta spingendo per la cessione. L'Inter, che lo aveva messo nel mirino ad inizio estate, aveva mollato la presa, complici le difficoltà legate al fair play finanziario. Difficoltà che si sono spente e, ora, Secondo il Corriere dello Sport, Berardi è tornato un possibile obiettivo nerazzurro. L'obiettivo di Sabatini e Ausilio? Far abbassare la richiesta da 40 milioni di euro per il suo cartellino.