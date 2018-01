Walter Sabatini è volato in Cina, Calciomercato.com ve ne aveva dato notizia ieri e l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport conferma l’indiscrezione spiegando come il direttore dell’area tecnica di Suning incontrerà Zhang Jindong con l’obiettivo di arginare le lacune che la squadra a disposizione di Luciano Spalletti ha palesato nell’ultimo mese di campionato. Non sarà semplice dato che già una volta Sabatini era stato respinto, scrive la “Rosea”.



TERAPIA D'URTO - “Il dirigente nerazzurro tornerà all’assalto di Zhang Jindong soprattutto per la causa interista. Un blitz anticipato di qualche giorno rispetto ai programmi iniziali: l’attuale crisi è infatti seria, apertissima e preoccupante, e impone allora terapie d’urto sul mercato se non si vuole perdere il treno per l’Europa che conta. Un mese fa Sabatini era stato respinto con decisione da Suning: «Autofinanziamento puro, si compra solo se prima si vende», la direttiva del grande capo. Oggi il 62enne mago delle plusvalenze tornerà alla carica per ottenere un tesoretto adeguato, e lo farà mettendo sul tavolo vecchi e nuovi argomenti”.



Secondo la Gazzetta dello Sport, Sabatini - a questo punto per la seconda volta - farà presente a Zhang che è necessaria maggiore aggressività sul mercato affinché Spalletti possa contare su maggiore qualità all’interno di una rosa che attualmente presenta pochi calciatori in grado di apportare plusvalenze di un certo livello. Questo il piano di Sabatini illustrato dalla “Rosea”.



IL PIANO - “Investire immediatamente su talenti veri, centrare la zona Champions, rivalutare di conseguenza alcuni giocatori già a Milano e poi agire in maniera mirata a livello di vendite entro il 30 giugno: una specialità da sempre di casa Sabatini, che all’Inter può oltretutto contare sulla collaborazione concreta di Ausilio, altro uomo mercato di grandissimo livello”. I profili preferiti? Il desiderio numero uno sarebbe sempre Javier Pastore, subito dietro l’argentino ci sarebbe Mkhitaryan, mentre Deulofeu è l’alternativa a questi due. Attenzione anche alla pista Ramires, altro profilo che in corso Vittorio Emanuele interessa non poco, ovviamente il suo arrivo (siccome è extracomunitario) escluderebbe quello di Mkhitaryan, anche lui sprovvisto di passaporto comunitario.