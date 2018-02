Carlos Tevez è tornato a parlare di Lautaro Martinez, promesso sposo dell'Inter. Dopo le dichiarazioni di qualche settimane, in cui l'ex Juventus ha sminuito le prestazioni in patria del classe 1997, l'argentino è intervenuto ai microfoni della CNN: "Io apprezzo molto Lautaro Martinez perché è un grande giocatore, uno dei migliori in Argentina. L’altra volta dicevo che non capivo i giornalisti perché il Racing giocò contro l’Olimpo e lui non toccò palla. Però i giornalisti sono così, un giorno ti esaltano e l’altro che fai fatica dicono che non sei pronto per la Nazionale. Era questo il mio pensiero e hanno decontestualizzato le mie parole, come sempre".