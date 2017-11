Federico Chiesa è l'uomo del momento, l'attaccante della Fiorentina ha raccolto le attenzioni dei maggiori club e di lui ha anche parlato Cyril Thereau, nuovo acquisto della viola, che ha spiegato come cercherà di convincere il proprio compagno a rimanere.



“Il futuro di Chiesa? E’ tornato oggi dalla nazionale, quindi avremo tempo per convincerlo a restare con noi. E’ un ragazzo molto intelligente lui sa che ha bisogno ancora di crescere e questo è l’ambiente perfetto per lui. Qui tutti gli vogliono bene, la tifoseria lo ama, è un po’ il pupillo della società e della città. Ha ancora del lavoro da fare e Firenze e anche lui lo sa: la società farà di tutto per convincerlo e anche noi compagni faremo di tutto per metterlo in condizioni di esprimersi al meglio. Speriamo che resti con noi e soprattutto che non vada al PSG, perché mi ammazzerebbe questa cosa”.