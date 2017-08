Obviously I was thinking about the three "Deutsche" players not "Dutch" — Erick Thohir (@erickthohir) 25 agosto 2017

Il presidente dell'Erickè tornato sullache ha fatto il giro del mondo (), spiegando ai microfoni di The Straits Times i motivi che hanno determinato l'errore: "L'intervista è stata fatta il 17 agosto a Giacarta, e il giorno prima era andato in scena il countdown degli Asian Games. C'era molta pressione e mi passavano tante cose per la mente. Questo ha provocato un lapsus di cui vorrei scusarmi con i tifosi. Conosco la differenza tra i giocatori tedeschi e quelli olandesi. L'Inter non ha mai avuto un trio olandese".