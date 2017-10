Erick Thohir torna a parlare del mercato dell'Inter. Il presidente nerazzurro, dalle colonne di Bolalob, ha fatto in punto sulle mosse che Ausilio e Sabatini stanno preparando in vista di gennaio: "Stiamo studiando come rinforzare la squadra e stiamo ancora cercando i giocatori che acquisteremo - riporta FcInter1908 -. Abbiamo molti bravi scout sparsi ovunque".



CAUTELA OZIL - A proposito di Mesut Ozil, proposto all'Inter ma obiettivo difficile anche per i costi, Thohir ha rallentato sull'obiettivo: "Non sono sicuro del fatto che Ozil lascerà l’Arsenal nel mese di gennaio, ma è certo che Luciano Spalletti sa quali giocatori serviranno per migliorare le prestazioni della squadra", ha concluso Thohir.