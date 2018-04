Erick Thohir lavora alla cessione delle sue quote societarie. Non quelle dell'Inter, ma quelle del DC United, club della MLS di cui il presidente nerazzurro detiene il 78 per cento delle azioni. Secondo quanto riporta Bloomberg, infatti, sarebbe stato trovato un accordo tra Thohir e una cordata guidata da​l miliardario Patrick Soon-Shiong per una cifra di 390 milioni di dollari, circa 320 milioni di euro.



PRIMO PASSO? - Quello di Thohir, che potrebbe comunque rimanere in società con una quota di minoranza, può essere un primo passo verso l'uscita dal mondo del calcio. Già nei mesi scorsi erano circolate diverse indiscrezioni circa la possibile vendita delle quote che ancora possiede nell'Inter l'uomo d'affari indonesiano, con Suning che, come suggerito anche da Massimo Moratti, potrebbe acquistarle.