Al Napoli sta strettissimo l'uno a zero maturato allo stadio Meazza. Questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega come la squadra di Sarri abbia impartito una severa lezione agli uomini di Pioli.



"All’Inter va anche di lusso, nel senso che il risultato non è umiliante, anzi consente una tardiva speranza di pari che non diventa realtà. Ma come palle gol è un match da 12-1, tanta è la differenza delle occasioni. Fra l’altro l’unica rete, l’11° centro di Callejon, è favorita da un rinvio orrendo di Nagatomo, però è il simbolo di tutta la supremazia del Napoli, soprattutto sugli esterni. Quello che sembra uno svolazzo semplice e scaturito da un errore, invece è un gesto simbolico: è ritrovarsi sempre in precisione e velocità, senza che gli altri esistano. Anche se Pioli tira due rette quasi fisse, in un 4-4-1-1 che lascia soltanto Joao Mario a gestire (male) la trequarti, gli azzurri riescono spesso a costruirsi la superiorità sui corridoi, sia con il movimento, sia con il gesto tecnico, vedi i delicati slalom di Insigne, delizioso".