Mancano i gol di Antonio Candreva. L'esterno d'attacco dell'Inter è uno dei migliori giocatori a livello di rendimento per la squadra nerazzurra in questa stagione, la quantità e la qualità delle sue giocate non sono in discussione. Analizzando le sue prestazioni, però, quello che balza all'occhio è il numero di reti segnate fin qui: zero.



I NUMERI IN STAGIONE - In queste prime dodici giornate di Serie A, Candreva è sempre stato schierato titolare per un totale di 954 minuti giocati. Questo dimostra quanto il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, conti sull'ex Lazio, sempre in grado di far nascere dalle sue giocate un pericolo, come dimostrano i quattro assist collezionati in questa stagione e offerti ai suoi compagni. Per un giocatore come Mauro Icardi, avere come assist-man uno come Candreva è un privilegio, perchè anche in una partita importante come il derby ha regalato un assist al compagno che ha sbloccato la partita.



I GOL DOVE SONO? - Ottimo in fase di rifinitura, dunque, ma in fase realizzativa fino a questo momento il suo rendimento è stato pessimo. Ancora zero gol all'attivo in stagione, nonostante giochi molto vicino alla porta come esterno d'attacco. A differenza sua Perisic, il padrone dell'altra fascia, ha già messo a segno ben quattro reti in stagione. I gol dell'esterno della Nazionale sarebbero molto utili all'Inter, perché le reti totali realizzate sono solo 23 e messe a confronto con le 35 della Juventus e le 32 del Napoli sono davvero poche. Ai tempi della Lazio, calciava i rigori, è vero, ma andava in gol con una costante continuità. Anche la scorsa stagione con i nerazzurri andava in rete molto più spesso, infatti, ha realizzato 6 gol in 38 partite. Dopo la corsa e gli assist, ora è il momento dei gol: se arriveranno, l'Inter potrà seriamente pensare di vincere lo scudetto.