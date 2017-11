Dopo le gare di ieri, termina oggi a partire dalle 12.30 la dodicesima giornata di Serie A: si apre con il lunch match dello Stadio Giuseppe Meazza di Milano tra l'Inter di Luciano Spalletti e il Torino di Sinisa Mihajlovic. I nerazzurri cercano la decima vittoria in campionato per continuare a tallonare il Napoli primo in classifica e mantenere invariato il distacco sulle inseguitrici, mentre i granata cercano risposte in un match importante dopo un periodo di crisi e la stentata vittoria contro il Cagliari di domenica scorsa, anche per riprendere la corsa alla zona Europa. Spalletti dovrebbe puntare ancora una volta sullo stesos undici, per la quinta volta di fila, mentre Mihajlovic si affida al tridente composto da Ljajic, Belotti e Iago Falque.



PRECEDENTI E STATISTICHE - L’Inter ha vinto tutte le ultime sei gare casalinghe di Serie A: in tre non ha subito gol, nelle altre tre ne ha subiti esattamente due. Due vittorie ciascuna e due pareggi nelle ultime sei sfide di Serie A tra queste due squadre, anche negli ultimi sei precedenti a Milano il bilancio è in perfetto equilibrio: sempre due pareggi e due successi per ognuna. Il Torino ha concesso 12 gol nelle sei trasferte giocate in questo campionato, due di media a partita, e ha mantenuto la porta inviolata solo in una di queste (a Benevento). I granata hanno sempre subito gol nelle ultime otto giornate di campionato: solo il Benevento (11 gare di fila) ha una striscia peggiore senza clean sheet tra le 20 squadre attualmente in Serie A.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Miranda, Nagatomo; Gagliardini, Vecino; Candreva, Borja Valero, Perisic; Icardi.



TORINO (4-3-3): Sirigu; De Silvestri, Nkoulou, Burdisso, Ansaldi; Obi, Rincon, Baselli; Falque, Belotti, Ljajic.