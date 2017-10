L'Inter di Spalletti corre come mai aveva fatto nelle ultime stagioni ma la Gazzetta dello Sport evidenzia come anche le altre big del campionato mantengano ritmi elevatissimi.



“L’Inter di Spalletti può dunque stabilire un record. Ma è anche vero che la stessa squadra che mercoledì sarebbe stata in testa se il Napoli non avesse vinto a Genova, scenderà al Bentegodi virtualmente fuori dalla zona Champions. Ipotizzando tre punti in più per la Roma (che deve recuperare il match con la Samp), a quota 26 i nerazzurri sono potenzialmente quinti visti i ritmi folli a cui viaggiano anche Napoli, Juve, Lazio e la stessa Roma. Il confine tra stelle e stalle è davvero sottilissimo e fa bene Spalletti a dribblare la parola scudetto”.