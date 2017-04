Gli ultimi risultati conseguiti dagli uomini di Pioli non entusiasma Suning, che potrebbe dover archiviare una stagione fallimentare. Ma tutto questo, secondo il Corriere della Sera, non spaventa la nuova proprietà cinese, pronta ad investire sul mercato per dimenticare al più presto l'ennesima annata storta.



"Il patron Jindong Zhang la scorsa estate ha lasciato fare, i risultati dicono che la sua fiducia è stata mal riposta, tradita da errori di mercato e di gestione. Suning vuole cambiare e l’inizio in salita non scoraggia la proprietà cinese, disposta a investire altri 150-200 milioni per rinforzare la squadra e portare almeno un top player: c’è un interesse serio per Verratti".