Ancora aperta la trattativa tra Inter e Racing per Lautaro Martinez, con la presenza di Piero Ausilio nella provincia di Buenos Aires. Si parla ovviamente di soldi, nonostante l'esistenza di una clausola rescissoria fissata intorno ai 15-20 milioni di euro. A questo punto la domanda sorge spontanea: perché i nerazzurri non pagano la clausola e portano a casa il giocatore se hanno già l’accordo con l’attaccante? La risposta va cercata andando a ritroso fino ad arrivare a qualche settimana fa, quando l’Atletico Madrid aveva quasi chiuso il trasferimento di Lautaro Martinez in Spagna, dopo aver trovato un accordo sia con il club di Avellaneda sia con il classe ’97.



LA PROMESSA DELL'INTER - È a quel punto che si è fatta avanti l’Inter, trovando ancora uno spiraglio nella porta semichiusa. La società di corso Vittorio Emanuele ha dovuto ribaltare il tavolo delle trattative per rompere i patti esistenti tra Racing e Atletico e trovare nuovi accordi. Per farlo, ovviamente, c’era una sola strada: promettere più soldi, andare oltre la clausola rescissoria che i colchoneros avrebbero garantito agli argentini e offrire a Lautaro Martinez un contratto più vantaggioso. La prima intesa raggiunta è stata quella con l’entourage del calciatore, mediante un paio di incontri andati in scena a Milano la scorsa settimana. Manca ancora l’accordo con il Racing e su quello si tratta.



ALLA RICERCA DELL'INTESA - Piero Ausilio e Victor Blanco ne stanno parlando e tra le parti c’è la volontà di trovare un accordo prima che il direttore sportivo del club nerazzurro faccia rientro in Italia. Intanto Lautaro Martinez non farà assolutamente niente per forzare la mano, dato che al momento tra Inter e Racing la trattativa prosegue nella massima serenità. L’Inter, come promesso si impegnerà a versare una somma superiore prevista da quella della clausola, avvicinandosi a un’offerta da 25 milioni di euro. E tutto questo non perché gli argentini giocano al rialzo, ma perché ci sono promesse da mantenere.