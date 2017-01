Crotone a caccia di rinforzi per il mercato invernale. Il primo obiettivo è. Si tratterebbe di un ritorno e non dovrebbero esserci grandi problemi per la buona riuscita della trattativa. Il difensore farebbe volentieri ritorno in Calabria. Più complicate le piste che portano ad. I due giocatori non sembrano gradire la destinazione Crotone.