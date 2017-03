Stefano Pioli ha concesso tre giorni di riposo ai suoi, la squadra tornerà ad allenarsi mercoledì pomeriggio. Intanto i nerazzurri sono in apprensione per le condizioni fisiche di Gary Medel, sostituito in occasione della sfida contro il Torino per un problema muscolare. L'ex Cardiff, che ha risposto alla convocazione in nazionale, si sottoporrà oggi pomeriggio agi esami strumentali che faranno maggiore chiarezza in merito.