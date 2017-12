Yann Karamoh può lasciare l’Inter a gennaio. Il diciannovenne attaccante ivoriano naturalizzato francese, in questi primi sei mesi ha avuto poco spazio in maglia nerazzurra e in questa sinistra di mercato potrebbe lasciare Milano per un prestito. Secondo quanto appreso da calciomercato.com il ragazzo ha tante pretendenti: su di lui ci sarebbero Bologna, Benevento e Cagliari in Italia, Marsiglia e Stoke City all’estero.