L'Inter vince la settima partita consecutiva in campionato, la nona se si considerano anche quelle di Coppa. Un passo che impressiona tutti, specie se si considera l'andamento poco costante di inizio stagione. Gran merito di tale trasformazione va senza dubbio a Stefano Pioli che, come spiega l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ha portato ai nerazzurri grande equilibrio.



"Pioli ha lasciato belle tracce dappertutto, e arrivato in una grande del nord raccoglie frutti. Ha dato all’Inter equilibrio e razionalità, ha tracciato un solco che per ora viene seguito da tutti. Negli anni del post-Triplete l’Inter è passata attraverso personalità di ogni tipo: allenatori italiani e stranieri, vincenti e non, duri e morbidi, comprensibili e indecifrabili. Pioli, interista di famiglia, è arrivato in un momento complicato e ha portato la sua etica, l’etica di uno che ha conosciuto situazioni diverse. Ha chiesto a tutti di seguire la linea e sono arrivati successi importanti. Nel giorno del capodanno cinese suona la Nona, ma poi arriveranno la Lazio, sua ex creatura, e la Juve, squadra battuta da de Boer all’andata con una partita che è difficile cancellare dalla memoria recente dei tifosi. Pioli lo sa e aspetta a fare proclami che d’altronde non sarebbero in linea con il personaggio".