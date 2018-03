L'Inter lavora sul mercato dei calciatori in scadenza di contratto a giugno. In primis con Stefan de Vrij, libero di firmare dopo aver deciso di non rinnovare con la Lazio. Malgrado la concorrenza, l'Inter è il club che si è portato più avanti con l’olandese. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, a giugno andranno in scadenza anche Bernard (Shakhtar) e Asamoah. Lo juventino è stato offerto anche al Napoli e non è da escludere un rinnovo con i bianconeri.