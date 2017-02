Marco Tronchetti Provera parla a Sky Sport dell'Inter: "E' un gruppo che sta scommettendo e investendo molto sul calcio, hanno comprato il diritti per il calcio anche spagnolo e inglese, vogliono un'Inter forte e una Serie A di successo e può essere una cosa buona per il calcio italiano. E' una Cina che apprezza l'Italia, che vuole portare il meglio dell'Italia in Cina non per copiarla ma portarla così com'è. La Pirelli sta in Italia come l'Inter sta in Italia. Moratti ha parlato di Gabriel Jesus? Suning sta dimostrando che l'obiettivo è quello di avere una squadra forte di campioni che si facciano amare dal pubblico. Gabriel Jesus può essere tra quelli naturali per il gruppo Suning".