Sabatini si è dimesso da direttore dell'area tecnica di Suning. Sulla scelta del dirigente hanno influito i non ottimi rapporti con la proprietà cinese e la non totale indipendenza in merito alle scelte di mercato. La Repubblica evidenzia proprio questo aspetto e mette in evidenza tutte le trattative di mercato impostate da Sabatini e poi bocciate da Suning.



“La sua incidenza sull’Inter si è limitata alla scelta di Luciano Spalletti, visto che il Chelsea non volle liberare Conte. Era sulle tracce di Nainggolan, ma a metà luglio Suning mise il veto; in gennaio aveva chiuso l’accordo per Pastore, con tanto di voli e bagagli pronti, ma in extremis arrivò il no di Zhang, e quello fu un momento cruciale: i cinesi si stizzirono perché Sabatini aveva provato a forzare la mano, infine la mancata cessione di Teixeira dallo Jiangsu al Corinthians, bloccata all’ultimo istante, è stata la goccia finale, dato che lo stesso Sabatini sbottò: « I cinesi cambiano idea all’ultimo momento, e con una certa frequenza »”.