Il quinto posto rischia di mettere tutti in discussione in casa Inter, ma come spiega l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ad Appiano Gentile sono tutti aggrappati al lavoro del tecnico toscano.



“Incensato per aver costruito un primato dalle macerie della scorsa primavera, ora che l’Inter viaggia a ritmo Benevento anche Luciano Spalletti rischia di finire sul banco degli imputati. Ma se la fiducia nei confronti del tecnico da parte di qualche tifoso comincia a vacillare, quella di dirigenza e squadra rimane immutata. Anzi, in casa nerazzurra ci si aggrappa a lui per uscire dalle secche e ripartire verso il Santo Graal del quarto posto, sfuggito ieri per la prima volta dopo la vittoria della Lazio sul Verona. Difficile entrare nella testa dell’allenatore toscano, che in questi momenti peraltro si chiude a riccio. Ma quando a Roma Spalletti ha vissuto simili momenti di buio ci ha messo del suo sia mettendo con decisione i giocatori di fronte alle proprie responsabilità sia inventandosi qualcosa a livello tattico. A Milano invece anche nel chiuso dello spogliatoio continua a usare la carota e non è ancora quasi mai uscito dallo spartito del 4-2-3-1, con minimi adattamenti”.