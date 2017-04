L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport spiega come all'Inter manchino leader, uomini di personilità in grado di trascinare la squadra. Un fattore, quest'ultimo, che tormenta anche Icardi.



"«Se cerco di scuotere i compagni? Provo a parlare e a dare consigli, ma ci sono quelli che ascoltano e quelli a cui non interessa farlo». Questa frase, spesa con un filo di voce sabato notte nella pancia del Franchi, rende l’idea dei dolori del giovane Mauro. Goethe però qui non c’entra, il tormento è quello di Icardi, capitano di un’Inter da troppe stagioni uguale a se stessa. Cioé piena di ambizioni che sfumano col passare dei mesi. Di progetti che non trovano uno straccio di continuità. E quella della mancanza di leadership è una storia vecchia. Dopo il triplete, quando di gente di personalità ce n’era fin troppa, è mancato un vero trascinatore. In campo e fuori".