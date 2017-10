L'Inter, con un comunicato apparso sul sito web del club ha ufficializzato la chiusura del bilancio societario per la stagione 2016/17. Confermato il rosso da 24,6 milioni (ma in linea con il fair play Uefa) e con un fatturato in crescita di oltre 78 milioni rispetto all'annata precedente.



Ecco il comunicato ufficiale:



FC Internazionale Milano: l'Assemblea degli Azionisti approva i risultati dell'anno finanziario 2016/2017, che si innestano in un quadro di significativa crescita del Gruppo.

Il bilancio consolidato riporta un fatturato che si è attestato sui 318,2 milioni di euro (+78,4 milioni, +32,7% rispetto all'esercizio precedente), un EBITDA pari a 67,5 milioni di euro e una ulteriore riduzione delle perdite di esercizio che si sono attestate sui -24,6 milioni di euro (+36,7 milioni rispetto all'esercizio precedente).

La perdita di esercizio risulta soddisfare i criteri stabiliti dal Financial Fair Play per l'anno fiscale 2016/17 (in attesa di approvazione formale da parte della UEFA).

Il processo di turnaround della Società è ancora in corso ma i risultati attesi si stanno già manifestando grazie a un percorso che la Proprietà ha tracciato con attenzione e che porta con sé ottime prospettive di sviluppo. Il Club dovrà rimanere fortemente concentrato nel continuare a sviluppare i propri ricavi, garantendo il miglioramento dell'efficienza economica, e nel contempo puntare al primo e più importante obiettivo, riportare l'Inter ai livelli che storicamente le appartengono.