L'Inter ha deciso di esprimere con una nota sul sito ufficiale la propria posizione in merito ai biglietti del derby rinviato lo scorso 4 marzo:



LA NOTA UFFICIALE - Ecco il comunicato apparso sul sito:



"#DERBYMILANO: NOTA UFFICIALE SUI BIGLIETTI DI SECONDO ANELLO VERDE

Comunicazione ufficiale da parte del club nerazzurro in merito al Settore Ospiti della stracittadina in programma mercoledì 4 aprile



MILANO - In relazione al recupero del #DerbyMilano, in programma mercoledì 4 aprile alle ore 18.30, FC Internazionale Milano dichiara di essere in attesa di comunicazioni da parte della società AC Milan sulla possibilità di effettuare rimborsi ai tifosi di Secondo Anello Verde che volessero farne richiesta, considerata l'impossibilità di offrire loro un buono valido per una delle prossime cinque partite casalinghe del club rossonero."