Uscito dal campo all'intervallo della sfida contro il Bologna, Joao Miranda si è sottoposto oggi a nuovi esami strumentali che hanno confermato il problema agli adduttori della coscia sinistra. Lo stesso problema che ha colpito Mauro Icardi e che, quindi, esclude il centrale brasiliano dai possibili convocati per la prossima gara contro il Genoa e lo mette in dubbio anche per la successiva gara contro il Benevento.



Ecco il comunicato:

Esami clinici e strumentali per Joao Miranda questa mattina all'Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un'elongazione degli adduttori della coscia sinistra.

Seguirà lavoro personalizzato, le condizioni del difensore nerazzurro saranno rivalutate nei prossimi giorni.