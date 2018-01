Dopo settimane di lunghe trattative, ora è arrivato l'annuncio ufficiale:s, come annunciato dal club brasiliano attraverso il proprio sito ufficiale. Ieri l'attaccante brasiliano era tornato momentaneamente all'Inter, dopo il deludente prestito di sei mesi al Benfica. Oggi, per il Menino Da Vila, arriva un nuovo, nel club che lo ha fatto conoscere e lo ha ceduto, un anno e mezzo fa, per circa"Sono molto felice di tornare a indossare la maglia del Santos: il mio amore per questo club sarà eterno", le prime parole del classe '96, che ha scelto la maglia numero 10. "Ora continuerò la mia storia col Peixe, ricominciando a segnare e ad aiutare la squadra. Finalmente sono tornato".