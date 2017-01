18.30 IL CONTRATTO - Intervenuto in conferenza al fianco di Jovetic, il ds del Siviglia Monchi ha confermato che l'attaccante, in caso di riscatto dall'Inter, sarà legato al club andaluso con un contratto di altri quattro anni.



18.15 PRIME PAROLE - Stefan Jovetic è intervenuto in conferenza stampa, ecco le prime parole da giocatore del Siviglia: "Ho accettato perché è un grande club che gioca la Champions, ha un grande allenatore e lotta per stare in vetta. Credo che qui posso rilanciarmi. Faremo il meglio possibile per andare avanti in Champions e finire tra le prime 3-4 della Liga. Ruolo? Preferisco giocare con un altro attaccante. Non mi pongo numero, voglio segnare e fare assist: più ne faccio meglio è. Jesus Navas? Non parlo con lui da un anno e mezzo, ma è un bravo ragazzo e un buon giocatore. Quando sono arrivato al Manchester City ero infortunato. All'Inter invece era iniziato tutto bene, andava tutto in modo perfetto. Poi ho iniziato a giocare meno...".



Affare fatto, adesso c'è anche l'ufficialità. Stevan Jovetic è un nuovo giocatore del Siviglia. Il montenegrino, che il club andaluso seguiva dall'estate 2006 (così si legge sul sito ufficiale), lascia l'Inter in prestito con diritto di riscatto, fissato a 14 milioni di euro. L'ex giocatore di Partizan Belgrado e Fiorentina è il secondo arrivo invernale del Siviglia dopo quello di Clement Lenglet, difensore centrale classe 1995, nel giro della Francia under 21, strappato al Nancy.