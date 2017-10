FC Internazionale Milano e Nilox, marca italiana di tecnologia per sport e outdoor del gruppo Esprinet, annunciano di aver siglato un accordo di partnership per la stagione calcistica 2017/2018. Nilox è il primo Official Partner in ambito Electric Mobility della storia del club nerazzurro.

Nilox continua il suo percorso nel mondo del calcio entrando a far parte di una realtà prestigiosa come quella di FC Internazionale Milano, club che vanta il maggior numero di spettatori allo stadio e una forte presenza e innovazione a livello digitale.

La nuova partnership vedrà la presenza di Nilox sui LED a bordo campo e sui maxi schermi dello Stadio San Siro, oltre alla presenza online sul sito ufficiale del club e ad altre attività di attivazione. Inoltre, i prodotti della linea di mobilità elettrica DOC (hoverboard, monopattini, skate e biciclette elettriche) saranno i mezzi di mobilità elettrica usati dai giocatori dell'Inter per muoversi in città in modo divertente, agile e green.

"Siamo felici di accogliere Nilox come nostro Official Partner in ambito Electric Mobility" ha dichiarato Michael Gandler, Chief Revenue Officer di FC Internazionale Milano - "È una realtà leader nel settore e siamo contenti che abbia scelto il nostro Club per rafforzare la sua presenza nel mondo del calcio. Ci auguriamo che questa nuova partnership conduca entrambe le società verso un futuro ricco di soddisfazioni".

"Questo accordo rappresenta un passo importante per Nilox, per rafforzare la notorietà della nostra marca e dei nostri prodotti a livello nazionale e internazionale. Inoltre, speriamo che questa collaborazione porti anche delle ulteriori sinergie e opportunità commerciali in futuro", ha commentato Michele Bertacco, Brand Director di Nilox.