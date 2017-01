| We are delighted to announce the loan signing of Andrea Ranocchia from @Inter_en #WelcomeAndrea pic.twitter.com/mMJ24CkInE — Hull City (@HullCity) 31 gennaio 2017

(classe 1988), che arrivacon cui è sotto contratto fino a giugno 2019. Il club inglese gli pagherà l'ingaggio fino a giugno, quindi i nerazzurri risparmieranno circa 2 milioni di euro.già per la trasferta di domani sera all'Old Trafford contro il Manchester Unite di Mourinho. Questa stagione Ranocchia ha raccolto 5 presenze in campionato e 4 in Europa League, vestendo in totale per 176 volte la maglia dell'Inter e segnando 9 gol.