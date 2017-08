ha ufficializzato l'acquisto didallaDopo la giornata di ieri in cui ha svolto le visite mediche di rito, il centrocampista classe '91 è stato ufficializzato dal club nerazzurro con cuiAlla Fiorentina andranno i 24 milioni di euro della clausola rescissoria.

ECCO IL COMUNICATO - Matias Vecino è un nuovo giocatore dell'Inter: il centrocampista uruguaiano ha firmato con i nerazzurri un contratto fino al 30 giugno 2021.

Nato a Canelones il 24 agosto del 1991, muove i primi passi della sua carriera da professionista nel Central Español, esordendo il 7 marzo 2010 (a 18 anni e 6 mesi) in Primera Division. Dopo 32 presenze e 2 reti, nell'estate del 2011 partecipa con la maglia della Celeste al Mondiale Under 20 e viene acquistato dal Nacional, con cui vince il suo primo titolo diventando campione d'Uruguay il 15 giugno 2012 grazie al gol di una vecchia conoscenza nerazzurra: Alvaro Recoba.

La Fiorentina nota le sue qualità e decide di portarlo in Italia nel gennaio 2013. La stagione 2013/2014 segna il suo debutto in Serie A: il 26 settembre 2013 Vecino entra per la prima volta nella Scala del Calcio per affrontare proprio l'Inter. La sua crescita prosegue a Cagliari - tra gennaio e maggio 2014 totalizza 9 presenze e 2 gol - e soprattutto a Empoli, dove si ritaglia un ruolo fondamentale nello scacchiere di Maurizio Sarri.

Il club viola decide così di riportarlo a casa e nelle due stagioni al "Franchi" il classe '91 di Canelones si consacra come uno dei centrocampisti più affidabili della massima serie.

Benvenuto a Milano, Matias, e in bocca al lupo per la tua avventura in nerazzurro!