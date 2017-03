I primi due mesi del 2017 sono da dimenticare per Ever Banega: sei presenze tra campionato e Coppa Italia, solo 3 da titolare e in questi casi sempre sostituito, nessun gol realizzato o favorito con le sue giocate. L'Inter sa fare a meno del Tanguito, anzi, spesso si trova a danzare meglio e a giocare in maniera più rapida e fluida senza di lui: il dualismo con Joao Mario ha finito per premiare il portoghese anche se discontinuo, ma proprio le condizioni del campione d'Europa ora regalano una nuova chance a Banega.



PIOLI E BAUZA, ULTIMA CHANCE - Joao Mario e Brozovic infatti sono a forte rischio per la sfida di domenica contro il Cagliari e con ogni probabilità Pioli schiererà Banega trequartista alle spalle di Icardi, la posizione che lo ha esaltato nel Siviglia di Emery. Esame importante da non fallire, l'allenatore nerazzurro tende una mano nella speranza che la partita del Sant'Elia possa invertire la tendenza sempre più negativa assunta dalla stagione del Tanguito, ma non è il solo: il ct Bauza ha infatti deciso di inserire ancora una volta Banega nella lista dei convocati dell'Argentina per i prossimi impegni, segno di una stima non scalfita da un rendimento ben al di sotto delle aspettative. Ma per quanto ancora? Le occasioni nel calcio non sono infinite e se la squadra in cui si gioca è in piena lotta per un posto in Europa di opportunità a disposizione ce ne sono ancora di meno: vietato sbagliare a Cagliari dunque per Banega, occorre tornare protagonista ora per poter difendere il proprio posto in nazionale e nell'Inter che verrà.



MERCATO LONTANO, MA NON TROPPO - La finestra invernale si è chiusa e con essa anche le ultime voci sugli interessamenti dalla Cina, ma il mercato non dorme mai e già a marzo si cominciano a programmare quelle che saranno le mosse estive. Banega farà parte del progetto che Suning ha per i nerazzurri? Molto dipenderà dall'allenatore, con Pioli la scintilla non è ancora scoccata e la conferma di quest'ultimo potrebbe anche tagliare l'argentino dai piani tattici, ma anche l'arrivo di un nuovo tecnico di maggior esperienza internazionale (Simeone?) non blinderebbe il centrocampista: lento e spesso spaesato in un campionato al quale fatica ancora ad adattarsi, i dubbi sul fatto che possa effettivamente riuscirci restano a prescindere da chi guiderà la squadra la prossima stagione. E Suning non scarta a prescindere una cessione che metterebbe a bilancio una preziosa plusvalenza (arrivato a parametro zero la scorsa estate) e sgraverebbe le casse di circa 12 milioni di euro lordi (6 milioni lordi a stagione fino al 2019): tutto lascia pensare che dalla Cina arriverà un nuovo assalto a luglio, senza scartare che alcuni club della Liga provino a riportare Banega in Spagna. Cagliari-Inter per dare la svolta dunque, e far sì che i prossimi quattro mesi non siano gli ultimi tango italiani.



Twitter: @Albri_Fede90