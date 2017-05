Tanta spesa, poca resa. L'Inter, a pari (de)merito con il Palermo, è ultima in classifica nel rapporto tra risultati della squadra e soldi spesi sul mercato per acquistare i giocatori della rosa. I nerazzurri sono settimi in Serie A, ma secondi per investimenti (301 milioni di euro) dietro solo alla Juve: la differenza fa -5 posizioni. In testa c'è l'Atalanta, quinta in classifica e 15esima per soldi spesi (34 milioni di euro). Lo evidenzia un'analisi dell'Osservatorio sul Calcio (CIES).



CLASSIFICA:

1. Atalanta 15esima per spese sul mercato (34 milioni di euro) e 5a in Serie A: +10 posizioni.

2. Chievo 17° (25 milioni) e 13° in A: +4.

Cagliari 16° (33 milioni) e 12° in A: +4.

4. Crotone 20° (meno di 10 milioni) e 18° in A: +2.

Lazio 6a (106 milioni) e 4a in A: +2.

Roma 4a (230 milioni) e 2a in A: +2.

Empoli 19° (19 milioni) e 17° in A: +2.

8. Fiorentina 9a (77 milioni) e 8a in A: +1.

9. Napoli 3° (256 milioni) e 3° in A: 0.

Udinese 11a (59 milioni) e 11a in A: 0.

Juventus 1a (411 milioni) e 1a in A: 0.

12. Milan 5° (153 milioni) e 6° in A: -1.

13. Torino 7° (89 milioni) e 9° in A: -2.

Pescara 18° (22 milioni) e 20° in A: -2.

Sampdoria 8a (79 milioni) e 10a in A: -2.

16. Genoa 13° (42 milioni) e 16° in A: -3.

Bologna 12° (52 milioni) e 15° in A: -3.

18. Sassuolo 10° (72 milioni) e 14° in A: -4.

19. Inter 2a (301 milioni) e 7a in A: -5.

Palermo 14° (41 milioni) e 19° in A: -5.