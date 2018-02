Per Icardi, sempre a segno negli ultimi due confronti di campionato con i rossoneri, potrebbe essere l'ultimo derby di Milano. Secondo il Corriere della Sera, la permanenza del centravanti nell'Inter è sempre più in bilico. Come confermato dalla moglie-agente Wanda Nara, ci sono vari club europei pronti a pagare la clausola di 110 milioni (valida dal 1° al 15 luglio) per strapparlo ai nerazzurri. Più del Real Madrid, a far paura solo gli inglesi del Manchester United e del Chelsea e i francesi del PSG. Se c'è una chance che Icardi possa restare all'Inter è legata alla qualificazione in Champions League, competizione mai giocata dall'argentino, in corsa anche per una convocazione al Mondiale di Russia. Se la squadra di Spalletti fallirà l'obiettivo, le strade inevitabilmente si divideranno. Per motivi economici, perché l'Inter con la sua cessione farà quadrare i conti e avrà le risorse per il prossimo mercato, ma soprattutto perché Icardi a 25 anni è deciso a confrontarsi con i big d'Europa e a giocare la Champions.

Tuttosport aggiunge che Raiola vuole portare Icardi al Manchester United.