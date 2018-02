Franco Orlando Vezzoni, centrocampista classe 2001 arrivato dal Deportivo Atalaya all'Inter, parla di sé e del suo trasferimento a Cadena 3: "Da bambino ho giocato in un club di quartiere. Poi sono andato all'Atlético Carlos Paz, dove ho giocato sette anni prima che Piero Foglia (direttore dell'Inter Academy Argentina ndr) mi vedesse. Mi ha portato ad Atalaya e ora è successo. Mi avevano visto e apprezzato, ora grazie a Dio è andato tutto bene. Ho firmato per l'Inter giovanile e mi sto allenando per giocare. Sono molto emozionato, vivo già in Italia. Sono molto felice, non l'avrei mai immaginato: ora mi godo il momento. ioco come centrocampista centrale e ho uno stile simile a Busquets; mi piace attaccare e gestire entrambe le fasi. Mi piace molto Ponzio del River"