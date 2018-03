Per riportare l'Inter in Champions servono assolutamente i gol di Icardi. Questo è quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che spiega come la media realizzativa del capitano, anche a causa dell'infortunio che lo ha tenuto fuori causa, sia drasticamente calata”.



Gol per la Champions. Sono quelli di Icardi. Sono quelli di cui l'Inter ha disperatamente bisogno. Senza, infatti, l'attacco non gira e mettere palloni nella porta avversaria diventa una sorta di scalata all'Everest. Un dato può illustrare al meglio la situazione. Quando tutto funzionava al meglio, ovvero fino alla 15ª giornata, l'Inter vinceva con continuità e segnava con più che regolarità. Il bottino di reti, infatti, ammontava addirittura a 33, quindi più di 2 a gara. E Maurito ne aveva realizzati in prima persona ben 16, vale a dire quasi la metà. Da lì in poi, improvvisamente, tutto si è inceppato: l'Inter nel suo complesso, Icardi e di conseguenza l'attacco. Nelle 12 gare successive, infatti, i gol all'attivo sono precipitati a 9, dunque solo 0,66 a partita. E il contributo di Maurito si è ridotto a soli 2 centri, peraltro in 8 presenze, visto che un'elongazione all'adduttore lo ha tenuto fuori per 40 giorni. Insomma, per conquistare la Champions serve l'Inter della prima parte della stagione. E quell'Inter non può prescindere dal suo capitano,che è tornato in campo giusto domenica scorsa contro il Napoli".