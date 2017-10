La rosa dell'Inter ha qualche lacuna da colmare dal punto di vista numerico. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport, che spiega però come il tecnico toscano possa tuttavia sopperire al problema vista l'assenza dei nerazzurri alle competizioni europee



“Una possibile incognita per Spalletti potrebbe essere la gestione della rosa, nel senso che è certamente più corta rispetto alle rivali e, in più, il tecnico di Certaldo ha scelto di creare uno zoccolo duro, con alcune prime scelte pure tra i rincalzi. C’è il rischio che qualche elemento risenta della fatica? Beh, l’allenatore nerazzurro ha dalla sua il fatto di non giocare nelle Coppe, a differenza di tutte le rivali. L’Inter, insomma, scenderà in campo una sola volta alla settimana, con la possibilità di recuperare e di preparare al meglio la partita successiva. Invece, di qui a fine 2017, ci saranno 3 turni di Champions e di Europa League, con Napoli e Roma che dovranno lottare e disperdere energie per guadagnarsi la qualificazione, con la Juventus che dovrà soprattutto fare attenzione a non correre rischi e con la sola Lazio che è già a un passo dalla seconda fase”.