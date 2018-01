Walter Sabatini è volato in Cina per incontrare Zhang Jindong e informarlo di persona circa le richieste di Luciano Spalletti, alla ricerca di rinforzi necessari per quella corsa Champions che inizia a complicarsi sempre di più. Secondo il Corriere della Sera, i nomi sul tavolo sono diversi: per la difesa, si pensa sempre a Yanga Mbiwa e piace molto anche Rafinha del Barcellona, che tornerebbe molto utile a Spalletti perché esperto e versatile. Più complicata, secondo il quotidiano, la pista che porterebbe a Deulofeu.



“Sabatini, pur riuscendo a strappare la disponibilità di Zhang, non avrà a disposizione grandi risorse. All’Inter però occorre un centrale di difesa e il candidato giusto potrebbe essere Yanga-Mbiwa del Lione. Sabatini lo conosce bene e lo aveva già portato alla Roma. Un altro giocatore che potrebbe essere utile a Spalletti è Rafinha del Barcellona. Il mancino, pupillo di Luis Enrique con passaporto spagnolo pur avendo scelto la nazionale brasiliana, non gioca da parecchio ma pare recuperato dall’infortunio. Può ricoprire i tre ruoli dietro la punta e essere utilizzato da mezzala, sarebbe perfetto per il calcio di Spalletti. Più complicata la trattativa per Deulofeu che non è comunque una priorità per l’Inter. Potrebbe diventarlo per il Napoli se non dovesse riuscire a chiudere per Verdi del Bologna: i rossoblù chiedono 25 milioni”.