Il viaggio di Walter Sabatini in Cina per fare il punto con Suning sulle prossime mosse di mercato dell'Inter e del Jiangsu non porterà molto probabilmente buone notizie per i tifosi nerazzurri. La proprietà cinese non autorizzerà alcun esborso non previsto e, salvo cessioni importanti, non avrà un extra-budget per completare acquisti a titolo definitivo a meno di grosse cessioni.



OCCASIONI DA PRENDERE AL BALZO - Luciano Spalletti ha spinto in conferenza stampa per ottenere almeno un rinforzo e ha "stuzzicato" i due uomini mercato, Ausilio e Sabatini, chiamati a cogliere al volo le occasioni di mercato. Occasioni come quelle che vedranno Javier Pastore e Gerard Deulofu lasciare PSG e Barcellona. Entrambi i giocatori sono in vendita, ma per ora soltanto a titolo definitivo e per non meno di 20 milioni di euro.



SERVE UN'OPERAZIONE "ALLA GAGLIARDINI" - L'Inter non potrà spendere quella cifra nè prometterla come obbligo di riscatto in vista del prossimo giugno. Fino al 30 giugno 2018, infatti, non ci sarà budget disponibile per completare operazioni e allora il lavoro di Ausilio e Sabatini dovrà servire per convincere o il Barcellona o il PSG ad accettare un'operazione simile a quella fatta con l'Atalanta per Roberto Gagliardini. Un affare sempre in prestito con obbligo di riscatto, ma biennale. In modo da posticipare il pagamento al 30 giugno 2019 e possibilmente dilazionandolo su più anni.



SERVE GRANDE FIDUCIA - Un'operazione complicata, soprattutto per cifre così importanti e su giocatori su cui la fiducia non è al 100%. Sì perchè per inserire un obbligo di riscatto ad almeno 20 milioni di euro l'Inter dovrà essere sicura di non sbagliare il colpo in ottica futura. Pastore difficilmente sarà rivendibile in caso di fallimento in Serie A mentre Deulofeu in Italia ha già giocato senza brillare in maglia rossonera. Il rischio è alto, anche per questo l'Inter sta prendendo tempo e sta spingendo per un prestito sì, ma con il solo diritto e non l'obbligo di riscatto.