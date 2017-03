L'Inter ha vinto a Cagliari grazie ad una convincente prova di squadra, ma su tutti si sono distinti Banega e Perisic, veri protagonisti della sfida del Sant'Elia. A testimonianza di ciò, le pagelle che le principali testate giornalistiche locali hanno riservato ai due uomini di Pioli.



GdS - Perisic 8: Ivan il terribile IX, nel senso del nono gol in A (solo con il Wolfsburg ne aveva segnati dieci in germania). Doppietta da centravanti, in area, la seconda dopo quella all’Udinese. E un grandissimo lavoro sulla fascia, da trequartista esterno: il suo ruolo. Impressiona il sacrificio continuo in fase difensiva.



GdS - Banega 7,5: “Gol e assist, decisivo nei momenti chiave. Tra le linee nel 4-2-3-1, qui può essere ancora utile. Soprattutto è dentro il gioco, non è un estraneo.



CdS - Perisic 7,5: “Doppietta decisiva, perché segna il gol dell’1-0 e quello del 3-1. Ogni volta che attacca, manda in tilt la difesa dei sardi.



CdS - Banega 7,5: “Mostra una delle versioni più smaglianti e piacevoli del suo calcio. Gol su punizione, assist, altre giocate di livello. I compagni lo cercano e lui cerca la porta.



CM.Com - Banega 7: Primi trenta minuti di buio, poi due raggi di luce accecanti partono dal suo destro e indirizzano il match. Un gol e un assist.



CM.Com - Perisic 8: 70 minuti di Ivan il terribile. Salta l’uomo in accelerazione, rincorre gli avversari e rompe l’equilibrio del match con due gol che arrivano nei momenti più complicati per la squadra di Pioli