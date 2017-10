L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla di Vecino e spiega come il centrocampista nerazzurro abbia interpretato il derby in modo impeccabile.



"Con il calo fisico di Borja Valero nella ripresa, sale in cattedra Vecino che prende per mano i compagni. Ha energie, coraggio e buone geometrie: recupera il pallone, lo porge sull’esterno e poi si butta in area per ricevere il cross (sempre che prima di lui non arrivi un certo Icardi...). I centrocampisti del Milan faticano ad arginare le cavalcate di Vecino e difficilmente, quando vanno all’arrembaggio, lo superano. Un po’ mediano e un po’ mezzala: perfetta interpretazione del ruolo in chiave moderna".