Retroscena sulla condizioni di Rafinha. Secondo quanto riportato da Sky in collegamento dall'Olimpico di Torino, il motivo per cui Rafinha non scenderà in campo da titolare contro i granata non è solo tattico, ma anche fisico. A causa delle tante partite ravvicinate, l'ex Barcellona soffre di un piccolo affaticamento, che non gli impedirà, comunque, di poter dare il suo contributo a partita in corso.