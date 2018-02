Tutto in tre settimane. L'Inter, che rincorre un posto in Champions, è attesa da tre partite molto complicate e il Corriere della Sera spiega come sarà assolutamente vietato per continuare a sperare almeno in quel quarto posto che significherebbe qualificazione.



“Tre settimane per giocarsi quasi tutto. Scavalcata dalla Lazio ma non dalla Roma, l’inter comincia, con il quarto posto da difendere a tutti i costi, un ciclo decisivo per la Champions. Il trittico con Milan, Napoli e Samp arriva nel peggior momento: solo due vittorie con Bologna e Benevento, nelle ultime 11 gare e la totale perdita di certezze. Il periodo preoccupa Spalletti. «Il derby è la peggiore tra le situazioni del campionato, una delle partite più importanti. Giochiamo fuori e in una gara così non puoi sottrarti perché altrimenti le prendi. Non si può approcciare il match facendo come un pugile che nelle prime riprese sta alla larga: bisogna fare una bella lotta da subito»“.