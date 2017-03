Il 30 giugno 2017 è la deadline dell’ultimo bilancio che l'Inter dovrà presentare alla Uefa per rientrare nel cosiddetto settlement agreement, firmato nel maggio 2015 e che imponeva limiti contabili e sportivi, visto il pesante rosso pregresso.



OBIETTIVO PAREGGIO DI BILANCIO - L’Inter sta lavorando per rientrare nei parametri e raggiungere il pareggio di bilancio (o al massimo un deficit di 10 milioni) per evitare sanzioni pesanti. Suning con i naming rights dei centri sportivi di Appiano e Interello, e la sponsorizzazione dei kit di allenamento ha recuperato 15 milioni di ricavi-extra, che però potrebbero non bastare.



MANCANO 15/20 MILIONI - A conti fatti mancano a bilancio circa 15/20 milioni per ottenere il pareggio di bilancio e il club nerazzurro sta valutando la possibilità di chiudere ogni conto con una cessione importante entro il 30 di giugno. Secondo la Gazzetta dello Sport, uno fra Marcelo Brozovic ed Ever Banega, arrivati il primo per 7,5 milioni e il secondo a parametro zero garantirebbero la plusvalenza necessaria a chiudere, in un colpo solo, ogni discorso con la Uefa. Una singola cessione per potersi togliere il peso della Uefa dalle spalle e dare il via libera ad una campagna acquisti faraonica.