Hans-Joachim Watzke, Ceo del Borussia Dortmund, parla alla Bild di un eventuale ritorno di Henrikh Mkhitaryan, trequartista in uscita dal Manchester United: "So meglio di chiunque altro i dati economici del suo passaggio al Manchester United. Per questo dico che ci vuole molta fantasia per immaginare un suo ritorno". Una pretendente in meno per l'Inter.