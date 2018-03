Due trattative legate, un futuro tutto da decidere. L'Inter ha le idee chiare per la corsia destra di difesa, ma le intenzioni, nel calcio, non sono tutto. Un fattore determinante è l'aspetto economico, in grado di cambiare copioni già scritti. L'idea di Sabatini e Ausilio è quella di confermare Joao Cancelo, terzino portoghese che dopo un inizio in punta di piedi ha saputo convincere tutti, Spalletti e tifosi, il problema riscatto è però tutt'altro che superato. Servono infatti 35 milioni per acquistare a titolo definitivo l'ex Benfica, e potrebbe non bastare la cessione di Kondogbia agli spagnoli. Come scrive oggi La Gazzetta dello Sport lo stesso club spagnolo è infatti costretto a fare qualche attento conto in casa di questi tempi. A parte le questioni fair play finanziario o altro, a Valencia starebbero discutendo con l’Ue riguardo a una multa da 23,4 milioni di euro.



ALTERNATIVE - Ecco perché l'Inter sta valutando le alternative. Una di queste è Guillermo Varela che secondo quanto riporta Tuttosport era già stato proposto all'Inter durante il mercato di gennaio. Comunitario, valutato 6 milioni dal Penarol, in Europa ha già vestito le maglie di Manchester United ed Eintracht Francoforte. Sotto osservazione anche Batortosz Bereszyinski della Sampdoria e Gonzalo Maroni del Boca Juniors.