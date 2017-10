L'Inter Primavera vince, convince e si qualifica al turno successivo di Youth League grazie al 3-0 rifilato alla Dinamo Kiev dopo il 2-2 ottenuto all'andata a Milano. L'allenatore nerazzurro, Stefano Vecchi si è detto soddisfatto ai microfoni di Inter TV: "È stata un'ottima gara sotto tutti gli aspetti. All'andata eravamo stati puniti alle prime indecisioni, mentre oggi siamo andati subito in vantaggio su un bel numero di Pinamonti che poi ha segnato anche il secondo gol. La partita si è indirizzata subito e poi siamo stati bravi a rischiare pochissimo e in quelle poche occasioni è stato bravo Dekic. Abbiamo concluso anche con un terzo gol, ma è stata una partita molto difficile. Siamo stati però molto concreti e abbiamo sbagliato quasi nulla in difesa. Gli errori commessi nella prima gara sono stati utili, ne abbiamo fatto tesoro e oggi abbiamo rimediato, facendo un'ottima gara: concreti in avanti e quasi perfetti dietro".