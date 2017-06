L'allenatore dell'Inter Primavera campione d'Italia, Stefano Vecchi ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Spalletti mi ha telefonato prima della finale per farmi un in bocca al lupo, dicendomi che avrebbe guardato la partita dalla tv. Nelle precedenti, invece, erano venuti a vederci alcuni membri del suo staff. Quindi, indirettamente le ha viste anche lui. Probabilmente ci incontreremo nei prossimi giorni. Faremo un punto sui ragazzi della Primavera, ma anche due chiacchiere sulle ultime partite in cui ho allenato la prima squadra. Credo che Spalletti e il suo staff si siano già fatti un’idea del nostro gruppo, non penso debba dargli suggerimenti".